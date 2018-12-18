В Ватикане сделали заявление о новой Православной церкви Украины

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность - болезненная новость для Московской патриархии. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Киевской Патриархии Евстратий Зоря, передает УНН.

"Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита - эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность", - отметил Зоря.

По его словам, это "весьма болезненная новость для Московской патриархии и очень весомая - для католического и всего христианского мира".

"Хотя отсутствие евхаристического единства между католической церковью и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги", - заявил Заря.

А это, по его словам, означает, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, "появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса".

"Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-Сестру", - отметил он.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.