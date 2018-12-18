Рада хочет наказывать за незаконное ношение военной формы

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательство над могилами погибших воинов. "За" соответствующий законопроект №9217 проголосовало 229 народных избранников, передает корреспондент УНН.

За незаконное ношение военной формы предлагают наказывать штрафом от ста пятидесяти (2550 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном совершении преступления нарушитель должен будет оплатить от двухсот (3400 грн) до четырехсот (6800 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или ему назначат общественные работы на срок от 30 до 40 часов с конфискацией военной формы.

Что касается надругательства над могилами погибших воинов, то народные избранники предлагают наказывать за эти правонарушения ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Нужно отметить, что в украинском законодательстве уже есть нормы об уголовной ответственности за надругательство над могилами, однако сейчас наказание получают те, кто разрушал могилы советских воинов-освободителей, жертв нацистского режима, миротворцев. Депутаты предлагают добавить в этот перечень лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в сдерживании вооруженной агрессии России и лиц, участвовавших в Революции достоинства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта будет способствовать усилению уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, к борцам за независимость Украины в XX веке и участников Революции достоинства.

Добавим, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 27 ноября, после решения относительно военного положения в Украине, появился на совещании в военной форме.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Напомним, украинских моряков в "Лефортово" заставили снять военную форму.