Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
45315
Версия для печати

У Путина отреагировали на принятие в ООН "крымской" резолюции

У Путина отреагировали на принятие в ООН "крымской" резолюции

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Россия не согласна с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о проблеме милитаризации Крыма и Черного и Азовского морей и сожалеет о принятии этого документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", - отметил он, комментируя принятое в ООН решение.

Песков не стал комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку не знаком с ними в деталях.

В ночь на вторник Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, воздержались 72.

В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

Президент Петр Порошенко заявил, что в ГА ООН задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Владимир Путин, Крым, Черное море, Азовское море, Дмитрий Песков, Кремль, Генассамблея ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.