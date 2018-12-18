Полномасштабный запуск Экспортно-кредитного агентства отложили на 2019 год

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Созданное почти год назад Экспортно-кредитное агентство должно заработать полномасштабно в 2019 году. Об этом рассказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Наш приоритет - это запуск Экспортно-кредитного агентства полномасштабно в следующем году", - сказал он.

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Гройсман отметил, что украинский экспорт должен получить поддержку государства на рынках других стран.

Ранее Гройсман настаивал, чтобы Экспортно-кредитное агентство запустили в 2018 году. Позже в МЭРТ заявили о проблемах, возникших при создании Экспортно-кредитного агентства.

В ноябре Верховная Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства.

Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство в начале февраля 2018 года.