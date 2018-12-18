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В Украине готовят гуманное решение в отношении диких животных

В Украине готовят гуманное решение в отношении диких животных

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует принятие закона о запрете на использование диких животных в цирках. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона, который мы представили на рассмотрение КМУ”, - написал Семерак.

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Он отметил, что проект разработан Минприроды и поддержан Министерством культуры.

“Благодарю за содействие зоозащитникам и зоозащитным организациям. Надеемся на быстрое рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины”, - добавил Семерак.

Напомним, 28 января текущего года во Львове прошла акция зоозащитников против использования диких животных в цирках.

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Как сообщал УНН, в американском штате Нью-Джерси запретили использовать диких и экзотических животных в цирковых представлениях.

20 ноября Рада провалила запрет массовой эвтаназии бездомных животных. Кроме того, депутаты отказались усиливать наказание за жестокое обращение с животными.

Источник: УНН
Теги: Минприроды, животные
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