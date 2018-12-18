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Рада рассмотрит продление моратория на продажу земли

Рада рассмотрит продление моратория на продажу земли

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины внесла в повестку дня законопроект о продлении запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" соответствующее решение проголосовало 235 народных избранников, передает корреспондент УНН.

К документу зарегистрировали 15 альтернативных законопроектов, каждый из которых предусматривает различные сроки продления моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Например, в редакции законопроекта №9355 мораторий продлевается на последующие шесть лет, а в законопроекте №9355-11 мораторий предлагают продлить до надлежащего законодательного обеспечения внедрения и регулирования оборота земель, но не ранее 1 января 2021 года.

Депутаты лишь с третьей попытки смогли включить законопроект №9355 и его альтернативные варианты в повестку дня. Вероятно, его будут рассматривать в четверг.

Напомним, Премьер Владимир Гройсман ранее заявил, что мораторий на продажу земли будет действовать до принятия закона об обороте земель.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, мораторий
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