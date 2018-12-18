МИД РФ считает "крымскую" резолюцию "зашоренной" кампанией против России

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции о проблеме милитаризации Крыма и Черного и Азовского морей является зашоренной кампанией против России. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, передает УНН с посыланием на ТАСС.

Он выразил сожаление, что Генассамблея ООН "не стала вникать в суть" поправок, предложенных РФ.

"Просто идет такая зашоренная кампания против России", - пояснил Ильичев.

При этом он назвал досадным решение Киргизстана и Казахстана воздержаться при голосовании.

Как сообщал УНН, во вторник Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, воздержались 72.

В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.