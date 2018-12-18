Даже политические оппоненты поддержали Порошенко в вопросе создания украинской церкви – блогер

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Не только мировые лидеры и соратники, но даже политические оппоненты президента Петра Порошенко поддержали его в вопросе создания независимой украинской церкви. Об этом у себя в Facebook написала блогер, политический эксперт Светлана Кушнир, передает УНН.

"В свете недавних исторических событий и начавшейся глубинной реформацией православной церкви в Украине стоит отметить важный аспект. Большинство украинских политиков-оппонентов власти и нынешнего президента высказались за создание независимой украинской церкви, и тем самым фактически одобрили действия и поддержали Порошенко. Ранее я говорила, что у нас должны быть и есть вещи, способные объединить всех украинцев, даже если они – непримиримые политические противники. Это очень хорошо видно по той поддержке, которую получил президент в вопросе создания независимой украинской церкви. Ведь его поддержали не только зарубежные лидеры, но и потенциальные оппоненты на будущих президентских выборах. Даже они признали, что в этой войне Президент сражался за всю Украину!" – отметила Кушнир.



По ее словам, красноречивое тому подтверждение – заявление Святослава Вакарчука о поддержке создания автокефальной церкви в Украине.



"Потенциальный конкурент президента на предстоящих выборах признал победу Петра Порошенко в вопросе возвращения независимости нашей церкви", – написала блогер.



Она также привела цитату Вакарчука из его Twitter.



"Создание Украинской поместной автокефальной православной церкви и выбор ее Предстоятеля – знаковые события не только для Украины церковной, но и для всех нас. Важнейшим следствием Собора, по моему мнению, является пример объединения для великой цели. Этот пример вдохновляет!" – написал Вакарчук.



В свою очередь, по словам эксперта, Юлия Тимошенко "не обошла стороной тот факт", что президент приблизил воплощение чаяний многих поколений украинцев на свою поместную церковь. И еще один лидер электоральных предпочтений и непримиримый критик главы государства Анатолий Гриценко не обошел стороной это событие и прямо отметил большой вклад президента в создание автономной от Москвы церкви.



"Создание поместной Украинской церкви нашло свой отклик и у западных партнеров Украины. Так, США официально поприветствовали создание ПЦУ, такая же реакция последовала от Канады. Украина также получила одобрение создания автокефальной церкви и от Ватикана. На пути создания единой поместной церкви Петра Порошенко поддержали не только наши международные партнеры и союзники, и представители других конфессий, но и даже политические оппоненты. Это значит, что Украина в особе Президента все делает правильно. И действительно своими действиями объединяет народ и страну", – резюмировала Светлана Кушнир.