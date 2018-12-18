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Совет Европы ожидает от правительства отчет об образовательном законе Украины в январе

Совет Европы ожидает от правительства отчет об образовательном законе Украины в январе

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитет экспертов Совета Европы ожидает получить от правительства отчет по новому Закону Украины об образовании и его совместимость с обязательствами Украины по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ЕКРМЛ) в январе 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства ЕС в Украине.

Так, в представительстве сообщили, что комитет министров на заседании в среду, 12 декабря 2018 года, утвердил доклад об оценке выполнения Украиной своих обязательств по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ЕКРМЛ) в 2012-2015 годах.

Комитет министров также дал украинской власти ряд рекомендаций по развитию и защите языков меньшинств.

В отчете в тоже время не учли события, произошедшие после подписания нового Закона Украины об образовании в сентябре 2017 года.

"Комитет экспертов в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств рассмотрит эти события и их совместимость с обязательствами Украины по Хартии в следующем цикле мониторинга. Новый государственный отчет за 2016-2018 годы ожидается от украинской власти в январе 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 октября Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Совет Европы, закон
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