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Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов

Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов. Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Поздравляю решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.", - написал Президент.

Он поблагодарил партнеров за надежную поддержку и веру в Украину.

"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем", - отметил Порошенко.

Напомним, Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров, которое состоялось сегодня.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Украина, Петр Порошенко
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