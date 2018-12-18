Завтра "суд" Крыма рассмотрит апелляцию на арест украинских моряков

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Завтра в подконтрольном РФ Верховном суде Крыма состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил координатор группы адвокатов Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Завтра, 19.12.18, в Верховном суде Крыма состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих военнопленных украинских моряков: Будзыло Юрий, Беспальченко Виктор, Цыбизов Сергей, Опрыско Андрей, Варимез Владимир", - сообщил адвокат.

По его словам, участие военнопленных моряков в судебном заседании будет обеспечено системой видеоконференц-связи из СИЗО Лефортово. Заседание суда в отношении всех моряков начнется в 10:00, а рассмотрение будет осуществляться по очереди.

"Три адвоката из крымской группы нашей команды защиты будут присутствовать непосредственно в суде. Два адвоката из московской группы будут участвовать в заседании из СИЗО Лефортово по ВКС, где каждый будет находиться со своим подзащитным. Об этом достигнута договорённость со следствием и администрацией СИЗО Лефортово. Разрешение следователя на допуск адвокатов в СИЗО передано", - добавил Полозов.

Напомним, уже десятый захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, находящийся в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.