Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 01:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Виктору Ющенко готовят подозрение
Виктору Ющенко готовят подозрение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10500
Версия для печати

Врач о состоянии Гриба: цирроз печени, возможны внутренние кровотечения

Врач о состоянии Гриба: цирроз печени, возможны внутренние кровотечения

Павел Гриб

КИЕВ. 18 декабря. УНН. У Павла Гриба развивается цирроз печени. К такому выводу пришел профессор Василий Притула, проанализировав результаты анализов и обследований украинского политзаключенного Павла Гриба. Выводы обнародовал на своей странице в Facebook Игорь Гриб, передает УНН.

Так, врач сделал вывод, что у Павла “прогрессирование портальной гипертензии, прогрессирование спленомегалии гиперспленизму, появление цирроза печени и снижение сворачивающей функции крови”.

“Кроме того, у Гриба П.И. возможно обострение язвенного процесса двенадцатиперстной кишки, или наличие такого в желудке. Учитывая условия пребывания Гриба П.И. в СИЗО, такое положение чревато появлением кровотечения как из варикозно-расширенных вен пищевода, так и из язв желудка или двенадцатиперстной кишки, является критически опасным для его здоровья и жизни”, — об этом говорится в заключении которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба 4 декабря.

Притула сделал выводы, проанализировав результаты анализов и обследований, которые прислали из диагностического центра в Ростове-на-Дону по состоянию здоровья Павла Гриба 4 декабря.

Как сообщал УНН, ЕСПЧ требует от России справки о состоянии Гриба.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, заключенные, политзаключенные, Павел Гриб
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.