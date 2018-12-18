В РФ объяснили, почему на заседании коллегии Минобороны сидел патриарх Кирилл

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В заседании коллегии Министерства обороны России, которое состоялось 18 декабря, участвовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Представитель Русской православной церкви наличие назвали "регулярным мероприятием", передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

“Патриарх просто всегда по приглашению министра обороны участвует в этом мероприятии. Не более того”, — пояснил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Он добавил, что патриарх был “среди почетных гостей”.

“На этом его участие заканчивается. Это регулярное мероприятие, он принимает в нем участие как и другие — как глава Госдумы, Совета федерации и так далее”, — уточнил Волков.

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны провел президент России Владимир Путин. Он дал оценку ходу военного строительства и деятельности вооруженных сил в текущем году, определил основные направления дальнейшего развития армии и флота России. С докладом выступил также министр обороны Сергей Шойгу.

Как сообщал УНН, военные силы Российской Федерации проведут в следующем году 18,5 тыс. Различных военных учений и тренировок.