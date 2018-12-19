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США выделит Украине финансовую помощь на укрепление вооруженных сил

США выделит Украине финансовую помощь на укрепление вооруженных сил

КИЕВ. 19 декабря. УНН. США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи для укрепления обороны на море, береговой линии и воздушной обороны. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с главой украинского парламента Андреем Парубием, передает УНН.

Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация о выделении следующих 125 млн. долл. военной помощи Украине - половины помощи на следующий год.

"У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", - сказал он и отметил, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.

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Волкер добавил, что США поддерживает укрепление боеготовности вооруженных сил Украины.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - подчеркнул К.Волкер, отметив, что очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов. Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, потому что это влияет на жизнь людей в восточных регионах, подготовку закона о закупках в оборонном секторе и тому подобное.

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В свою очередь, Курт Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконной:

"Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирования и захвата кораблей и моряков". Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что вчера в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно - это была военная агрессия.

Напомним, в Киев во вторник, 18 декабря, прибыл с визитом Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

После этого, Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

В частности, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с Куртом Волкером. Андрей Парубий поблагодарил К.Волкер и Соединенным Штатам Америки за решительную поддержку Украины после очередного акта агрессии в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, финансовая помощь, военная техника, Андрей Парубий, Курт Волкер
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