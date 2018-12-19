США выделит Украине финансовую помощь на укрепление вооруженных сил

КИЕВ. 19 декабря. УНН. США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи для укрепления обороны на море, береговой линии и воздушной обороны. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с главой украинского парламента Андреем Парубием, передает УНН.

Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация о выделении следующих 125 млн. долл. военной помощи Украине - половины помощи на следующий год.

"У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", - сказал он и отметил, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.

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Волкер добавил, что США поддерживает укрепление боеготовности вооруженных сил Украины.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - подчеркнул К.Волкер, отметив, что очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов. Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, потому что это влияет на жизнь людей в восточных регионах, подготовку закона о закупках в оборонном секторе и тому подобное.

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В свою очередь, Курт Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконной:

"Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирования и захвата кораблей и моряков". Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что вчера в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно - это была военная агрессия.

Напомним, в Киев во вторник, 18 декабря, прибыл с визитом Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

После этого, Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

В частности, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с Куртом Волкером. Андрей Парубий поблагодарил К.Волкер и Соединенным Штатам Америки за решительную поддержку Украины после очередного акта агрессии в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.