Венгрия запустит курсы украинского языка на Закарпатье

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Будапешт начал финансировать повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих в Закарпатье. Об этом журналистам рассказал представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, передает УНН.

Грежа сообщил, что обучение украинском языке будет бесплатным, а сам проект предусматривает снятие напряжения в отношениях Украины и Венгрии.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров из закарпатья", - рассказал Грежа.

Уполномоченный венгерского министра добавил, что введение этих курсов это жест для налаживания отношений между странами.

"Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", - подчеркнул Иштван Грежа.

Курсы должны стартовать в начале 2019 года.

"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья - неограниченно. Сколько будет желающих, столько мы обеспечим обучения", - пообещал венгерский чиновник.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также получает средства от венгерской стороны, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

В частности, ранее на Закарпатье начали работать курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что держать отношение Украины с НАТО в "заложниках" через двусторонние споры Венгрии и Украины по правам меньшинств является неприемлемым.