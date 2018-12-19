Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого Brexit

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности, 3500 военнослужащих, чтобы справиться с “дорогими непредвиденными обстоятельствами” в случае жесткого варианта выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона заявил, передает УНН.

Подобная подготовка является мерой, подчеркнула британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд. Первоочередной задачей для правительства остается сохранение соглашения с Брюсселем, добавил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что голосование в парламенте по итоговому соглашению о выходе страны из Евросоюза (Brexit), которое не состоялось в декабре, состоится в середине января на неделе, начнется с 14 января.

Ранее голосование по документу было запланировано на 11 декабря. Но тогда британский премьер заявила, что соглашение в действующем виде не поддержит большинство депутатов, и перенесла голосования.

Мэй отметила, что продолжает выступать против второго референдума по Brexit. Новое всенародное голосование лишь "еще больше разделит нашу страну в то время, когда мы должны работать для ее объединения", отметила британский премьер-министр.

Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия в случае, если она не назначит дату голосования можно быстрее. Месяц до нового голосования они назвали потерей времени, несмотря на то, что соглашение, которое должны рассмотреть члены парламента, не изменится.

13 декабря депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

В конце ноября лидеры 27 стран ЕС одобрили проект соглашения, в котором изложены условия Brexit. Но соглашение вступит в силу только если ее одобрят оба парламента.

Мэй настаивает на том, что изложенные в соглашении условия - лучшие из возможных для Великобритании. Многие члены британского парламента раскритиковали заключенное соглашение. В частности, споры вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Ирландией и Северной Ирландией. Парламентский комитет по вопросам выхода из ЕС заявил, что в документе четко не прописаны будущие отношения ЕС и Великобритании.

По плану, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019.