Президент Аргентины призвал принять меры для разрешения кризиса с мигрантами из Венесуэлы

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) должны принять срочные меры для урегулирования гуманитарного кризиса в регионе, вызванного массовой миграцией венесуэльцев из страны. С таким заявлением выступил во вторник президент Аргентины Маурисио Макри на саммите блока в уругвайской столице, передает УНН.

“Регион переживает гуманитарный кризис, который требует принятия срочных мер. Это нужно для того, чтобы защитить права миллионов венесуэльцев, которые бегут не только от голода, насилия и отсутствия возможностей, но и от жестоких репрессий своего правительства”, — сказал он в ходе выступления на президентской встрече, которая транслировалась на YouTube-канале аргентинского правительства.

По словам Макри, власти Венесуэлы “провели фальшивые выборы и уничтожили демократию” в стране.

“Мы должны продолжать неустанно и скоординировано добиваться освобождения политзаключенных, уважения прав человека и восстановления демократии в Венесуэле”, — добавил он.

Как ранее информировал УНН, в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно оценкам парламентского комитета по финансам, по итогам августа 2018 инфляция в годовом исчислении составила более 200 000%. МВФ прогнозирует инфляцию в 1000000% к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. По данным ООН, до июня из Боливарианской Республики выехали около 2,3 миллиона человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Зарубежные компании, работающие в Венесуэле, вынуждены сворачивать свой бизнес на фоне действующего в стране жесткого валютного контроля, что затрудняет им приобретение сырья, а также гиперинфляции, которая сказалась на спросе.

Включение любой страны Госдепартаментом в рейтинг спонсоров терроризма дает основание Минфина принять карательные меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной. Под запрет подпадают, в частности, поставки оружия и товаров двойного назначения, любые банковские операции.

19 апреля 2018 сенатор-республиканец Кори Гарднер потребовал от Государственного департамента США внести в этот список Россию в связи с “делом Скрипалей”. 12 июня 2018 Украина обратилась в Международный суд ООН с иском о признании РФ спонсором терроризма.

Санкции, которые накладывают США на страны, включенные ими в список: запрет на поставки оружия (экспорт и продажа); контроль за экспортом товаров двойного назначения; запрета на экономическую помощь; наложение различных финансовых и других ограничений.