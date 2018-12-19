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Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной

Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Польша закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной "Долгобичув-Угринов" в конце года. Об этом передает УНН со ссылкой на пограничную службу Польши.

"В конце года на пешеходном переходе "Долгобичув-Угринов" заканчивается пешеходный переход. Пограничный переход "Долгобичув-Угринов" полностью расположен на польской стороне, где пограничный контроль осуществляют польские и украинские пограничные службы", - говорится в сообщении.

Управление движением пешеходов в "Долгобичув-Угринов" началось в 2015 году. Целью пилотного проекта было оценить социальную потребность и определить предполагаемый масштаб пограничного движения для пешеходов. Полученная в ходе пилотного проекта информация будет использоваться в будущем для проектирования и внедрения адекватной пешеходной инфраструктуры, обеспечивающей надлежащие условия и безопасность для людей, которые хотят использовать эту форму передвижения.

В течение дня контрольный пункт пропуска пересекает около 3,5 тысячи путешественников, пешком или на велосипеде - около 850 человек.

Напомним, в Государственной пограничной службе обнародовали статистику по пересечений границы и линии разграничения в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, пункт пропуска
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