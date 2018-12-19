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Британский военный корабль вошел в порт Одессы

Британский военный корабль вошел в порт Одессы

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня, 19 декабря, в Одесский порт вошел разведывательный корабль британского Королевского военно-морского флота HMS Echo (H87). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского морского порта.

"19 декабря, между 10:00 и 11:00 утра в гавань Одесского порта вошел разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота. Договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября 2018 года во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда, выражая поддержку Украине, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен корабль "для обеспечения свободы мореплавания в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 17 декабря, в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, море, флот
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