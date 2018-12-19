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Жебривский написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ

Жебривский написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ

Павел Жебривский

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Назначенный Президентом аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины, бывший глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что написал заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей", - отметил он.

Он заявил, что возобновляет свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией.

Напомним, Президент Украины назначил в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ Павла Жебривского в июне.

Источник: УНН
Теги: аудит, Павел Жебривский, НАБУ
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