ЕС призвал привлечь Венецианскую комиссию к оценке нового закона о языке

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Законопроект о государственном языке до вступления его в силу следует отправить на анализ в Венецианскую комиссию. Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"Она (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини - ред.) вспомнила договоренность во время последнего саммита по закону об образовании. Для того, чтобы обеспечить права меньшинств, она обратилась к украинской стороне полностью ввести рекомендации, которые включены в отчеты Венецианской комиссии по этому вопросу", - отметил он.

По его словам, об этом Могерини сказала во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в Брюсселе в понедельник, 17 декабря.

"Она подняла вопрос нового закона о государственной языковой политике, и напомнила предложение включить Венецианскую комиссию с тем, чтобы они предоставили свои рекомендации до того, как закон войдет в силу", - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНН, Совет Европы ожидает от правительства отчет об образовательном законе Украины в январе следующего года.