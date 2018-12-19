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ЕС призвал привлечь Венецианскую комиссию к оценке нового закона о языке

ЕС призвал привлечь Венецианскую комиссию к оценке нового закона о языке

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Законопроект о государственном языке до вступления его в силу следует отправить на анализ в Венецианскую комиссию. Об этом сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам в среду, передает корреспондент УНН.

"Она (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини - ред.) вспомнила договоренность во время последнего саммита по закону об образовании. Для того, чтобы обеспечить права меньшинств, она обратилась к украинской стороне полностью ввести рекомендации, которые включены в отчеты Венецианской комиссии по этому вопросу", - отметил он.

По его словам, об этом Могерини сказала во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в Брюсселе в понедельник, 17 декабря.

"Она подняла вопрос нового закона о государственной языковой политике, и напомнила предложение включить Венецианскую комиссию с тем, чтобы они предоставили свои рекомендации до того, как закон войдет в силу", - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНН, Совет Европы ожидает от правительства отчет об образовательном законе Украины в январе следующего года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, языки, закон
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