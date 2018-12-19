Украина будет защищать побережье морей ракетами, способными уничтожить Керченский мост - Турчинов

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина системно работает над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья с помощью современных ракетных комплексов, способных уничтожить любой корабль или городов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью ВВС, передает УНН.

"Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, что грозит нашей стране в расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, что очень разрекламирован", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина не откажется от планов по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море даже после акта агрессии со стороны РФ. Как отметил Турчинов, Украина должна доказать миру, что не утратила своих позиций в Азовском море, и в этом море действует международное право, поэтому там могут находиться как украинские, так и иностранные корабли.

Напомним, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНН ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачен в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.