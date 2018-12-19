В Минобороны заявили, что качество подготовки резервистов повысилась

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Качество подготовки резервистов по сравнению с прошлыми годами значительно повысилось. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Большее количество резервистов на таком собрании находятся уже не раз, имеют опыт участия непосредственно в боевых действиях начиная с 2014 года и в дальнейшем участия в тактических учениях в составе бригад, в которых они приписаны", - это отметил во время брифинга начальник управления подготовки персонала главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губин, сообщили в ведомстве.

Губин также отметил, что материально-техническая база учебных центров, обеспечивает приближение условий обучения к боевым, приобретает развитие. В 2018 году выделения финансового ресурса для ее развития по сравнению с 2017 годом увеличены более чем на 60 процентов.

Важную роль играет патриотический дух резервистов и их желание учиться. Основные усилия возложенные на обучение резервистов для Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В настоящее время для них обучают 70% резервистов.

Подготовка также проводится для зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений, бригад морской пехоты, десантно-штурмовых войск, подразделений сил специальных операций, войск связи, для воинских частей оперативного обеспечения и тому подобное.

"Готовят резервистов наиболее опытные офицеры и сержанты учебных центров, около 80% из которых участвовали в операции объединенных сил. Ведь по решению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, проводится постоянная ротация преподавателей и инструкторов в район ООС", - говорится в сообщении.

Полковник Николай Губин также отметил, что в 2019 году количество резервистов, которых призывают на военные сборы, кардинально не изменится.

Напомним, резервисты первой очереди, которые осуществляют подготовку в учебных центрах, поедут домой к рождественским праздникам, если не будет угроз вторжения агрессора на территорию Украины.



