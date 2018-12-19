Кива презентовал виселицу для чиновников-коррупционеров

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Возле центрального офиса СПУ появилась виселица, которая является символом неизбежности наказания для чиновников-коррупционеров, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

“Петля — это символ того, что ждет коррупционеров уже в следующем году, когда мы придем к власти. Смертная казнь, независимо от чина. Чиновники дают клятву на верность украинскому народу, и мы научим их нести ответственность”, — заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива в ходе пресс-акции.

Политик подчеркнул, что коррупция сегодня поглотила всю страну.

“Крадут на всех уровнях власти — от президента до мелкого чиновника районной администрации, прикрываясь имитацией борьбы с коррупцией. НАЗК, НАБУ, скольких они посадили? — Пару мелких „рыбешек“, чтобы дать их руководству возможность продолжают безнаказанно грабить народ, вырезать государство”, — подчеркнул Кива.

По его словам, именно сейчас настал решающий момент, когда необходимо остановить беспредел в стране и начать нужно с коррупционеров.

“Грабительские необоснованно завышенные тарифы, мизерные пенсии и жалкие зарплаты, спекуляция на ценах, неподъемные налоги... Пора прекратить этот спектакль. Я готов стать „скальпелем“, который вырежет эту опухоль. Начинать нужно с коррупционеров. Тогда будет порядок, тогда заработает закон, судебная система. Тогда мы сможем возродить страну. Людям — достаток, чиновникам-коррупционерам — петля!”, — подытожил глава СПУ.