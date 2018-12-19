Боевики хотят забрать тело российского наемника, который умер в колонии во Львовской области

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Тело российского наемника Валерия Иванова, который две недели назад умер в Дрогобычской колонии во Львовской области, захотели забрать представители ОРДЛО во время заседания ТКГ в Минске. Об этом написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев они отказываются их забирать. Цинизм, но сегодня, в Минске, даже тело этого умершего захотели забрать представители ОРДЛО, а не консулы РФ .... Хотя все соответствующие украинские службы сразу проинформировали о смерти гражданина РФ консулов и предложили немедленно связаться с родными, чтобы те забрали тело", - написала Геращенко.

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Она подчеркнула, что Иванов мог быть помилован еще весной и уже давно быть в России, если бы РФ дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осужденных в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля.

"РФ и сегодня отказалась забирать своих граждан. Отказалась и от живых, и от мертвых, и от пропавших без вести", - добавила нардеп.

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Как сообщал УНН, в Дрогобычской колонии, расположенной во Львовской области, две недели назад в результате несчастного случая умер приговоренный к 12 годам лишения свободы российский наемник Валерий Иванов.