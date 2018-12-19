Суд отказался взыскать с врача Института кардиологии 1 млн грн для Насирова

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил иск защиты экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о взыскании морального вреда в сумме 1 млн грн с врача Институт кардиологии имени М.Д. Стражеско, сообщили УНН в пресс-службе суда.

"В удовлетворении иска отказано полностью", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, защита бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подала иск к врачу Института кардиологии имени М.Д. Стражеско о возмещении морального вреда в размере 1 млн грн за его свидетельство о состоянии здоровья Насирова.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

1 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).