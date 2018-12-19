Еврокомиссия в отчете по либерализации визового режима раскритиковала Украину

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейская Комиссия в своем ежегодном отчете о выполнении безвизовых требований странами Западных Балкан и Восточного партнерства обнародовала ряд замечаний к Украине, Грузии и Молдовы. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, располагает УНН.

"Этот годовой отчет показывает, что требования по либерализации визового режима для соответствующих стран продолжают выполняться, но для ряда стран в конкретных областях нужны действия - в некоторых случаях немедленные, чтобы это продолжалось", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Так, сообщают в ЕК, все указанные в отчете страны приняли меры для решения проблемы нелегальной миграции, однако необходимы дальнейшие усилия для улучшения и обеспечения устойчивых результатов. Это, в частности, касается и Украины.

"Нерегулярная миграция из Украины, Сербии и Боснии и Герцеговины в ЕС остается высокой, в то время как растущее число необоснованных заявлений о предоставлении убежища в ЕС от граждан Молдовы и Грузии является источником беспокойства", - говорится в отчете.

Кроме того, подчеркивают в ЕК, необходимы дополнительные действия для борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

"От Украины нужны дополнительные усилия в борьбе с коррупцией, чтобы обеспечить полное осуществление и устойчивость реформ и выполнить невыполненные рекомендации, данные в декабре 2017 года", - отметили в Комиссии.

В ЕС напомнили, что Комиссия будет следить за постоянным выполнением требований по либерализации визового режима и будет отчитываться перед Европейским парламентом и Советом не реже одного раза в год.

Как сообщал УНН, за первые 8 месяцев 2018 года больше новых заявок на предоставление убежища от украинских граждан поступило в Италии, Испании и Германии.