Турчинов не исключил, что ограничения на въезд для россиян будут действовать после военного положения

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ограничения на въезд для россиян, возможно, будут сохранены и после завершения военного положения. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью ВВС, передает УНН.

"Мы будем подводить итоги военного положения, и я не исключаю, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продолжены уже в обычных условиях. Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. И безусловно, это значительно облегчает работу и нашей контрразведки, и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадание из России агентуры и диверсионных групп", – пояснил секретарь СНБО.

По его словам, агрессивное поведение РФ и ее отказ освободить украинских моряков дает Киеву основания продолжить "отдельные мероприятия относительно российской стороны, в том числе и ограничение въезда". Как подчеркнул Турчинов, это решение будет принимать СНБО и глава государства.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.