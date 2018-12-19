Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11850
Версия для печати

Турчинов не исключил, что ограничения на въезд для россиян будут действовать после военного положения

Турчинов не исключил, что ограничения на въезд для россиян будут действовать после военного положения

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ограничения на въезд для россиян, возможно, будут сохранены и после завершения военного положения. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью ВВС, передает УНН.

"Мы будем подводить итоги военного положения, и я не исключаю, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продолжены уже в обычных условиях. Сегодня решение о блокировании въезда в Украину мужчин от 16 до 60 лет четко выполняется. И безусловно, это значительно облегчает работу и нашей контрразведки, и правоохранительных органов, потому что мы таким образом блокируем попадание из России агентуры и диверсионных групп", – пояснил секретарь СНБО.

По его словам, агрессивное поведение РФ и ее отказ освободить украинских моряков дает Киеву основания продолжить "отдельные мероприятия относительно российской стороны, в том числе и ограничение въезда". Как подчеркнул Турчинов, это решение будет принимать СНБО и глава государства.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.

Источник: УНН
Теги: Россия, Александр Турчинов, военное положение, ограничение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.