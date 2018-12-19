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В российском СИЗО нарушают права задержанного крымского татарина

В российском СИЗО нарушают права задержанного крымского татарина

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В СИЗО Ростова-на-Дону нарушают права удерживаемого крымского татарина Кязым Аметова, который фигурирует в "деле Веджие Кашка". Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

“Получила информацию о нарушении прав удерживаемого в СИЗО Ростова-на-Дону крымского татарина Кязым Аметова. Его недавно перевели в спецблок СИЗО с неудовлетворительными условиями: чрезмерной влажностью и с несоблюдением температурного режима. Кроме того, ему не предоставляют нормального питания. При этом, Кязым Аметов имеет больные почки и сердце, а также страдает повышенным артериальным давлением. Пребывание в таких условиях может привести к ухудшению состояния его здоровья”, - говорится в сообщении.

Также Людмила Денисова отметила, что обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для восстановления нарушенных прав украинском.

Как сообщал УНН, ранее подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя 4 декабря на три месяца продлил арест фигурантов “дела Веджие Кашка” Асаны Чапуху, Казимии Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслану трубача. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, крымские татары, задержание, СИЗО
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