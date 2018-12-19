Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 19 декабря 2018 23:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Парламент не планирует вводить новые налоги для церквей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
46815
Версия для печати

Белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины

Белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Православным верующим Беларуси запретили участвовать в богослужениях новой Православной церкви Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин, передает УНН.

"Белорусская православная церковь относится к вновь Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. Как к определенным внешним событий, которые не имеют отношения к жизни канонической православной церкви", - заявил Сергей Лепиной.

Как сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви, руководство БПЦ не направляло поздравления Предстоятелю Объединенной православной церкви Украины Епифанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая украинская церковь: заново креститься и венчаться не придется

На вопрос, будут поддерживаться контакты между БПЦ и ПЦУ, Лепиной ответил неодобрительно: "Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонические, литургические отношения речь не идет. Они невозможны с этой церковью".

Он также заявил, что такое отношение БПЦ к украинской церкви не означает, что ПЦУ воспринимают как "не церковь-сестру".

"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", - сказал белорусский отец Сергей.

Как сообщал УНН, ранее результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет, возглавлявший УПЦ КП, останется духовным лидером украинской церкви.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, церковь, УПЦ КП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.