Белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Православным верующим Беларуси запретили участвовать в богослужениях новой Православной церкви Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин, передает УНН.

"Белорусская православная церковь относится к вновь Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь. Как к определенным внешним событий, которые не имеют отношения к жизни канонической православной церкви", - заявил Сергей Лепиной.

Как сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви, руководство БПЦ не направляло поздравления Предстоятелю Объединенной православной церкви Украины Епифанию.

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На вопрос, будут поддерживаться контакты между БПЦ и ПЦУ, Лепиной ответил неодобрительно: "Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонические, литургические отношения речь не идет. Они невозможны с этой церковью".

Он также заявил, что такое отношение БПЦ к украинской церкви не означает, что ПЦУ воспринимают как "не церковь-сестру".

"Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", - сказал белорусский отец Сергей.

Как сообщал УНН, ранее результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет, возглавлявший УПЦ КП, останется духовным лидером украинской церкви.