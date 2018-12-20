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Россия не доверяет заявлению США о выводе войск из Сирии

Россия не доверяет заявлению США о выводе войск из Сирии

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Член оборонного комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич сомневается, что США полностью выведут свой контингент из Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.

“Наверное, вернут свой флот из Средиземного моря, но оставят в Сирии свой спецназ и свое авиационное представительство. Учитывая то, что они с помощью авиации перебросили значительное число боевиков в Афганистан, дальше их целью становится именно эта страна, а также возможность с территории Афганистана влиять на Среднюю Азию”, — отметил сенатор.

По мнению Клинцевича, если американцы уйдут из Сирии, то “мы (РФ — ред.) закончим с терроризмом в ближайшие полгода”.

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Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Сирия
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