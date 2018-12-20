Решению США по Сирии предшествовала беседа Эрдогана и Трампа

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии было принято по итогам телефонного разговора между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и США Дональдом Трампом, который состоялся на прошлой неделе. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, передает УНН.

"Все, что происходит сейчас (вывод американских войск из Сирии - ред.) является воплощением в жизнь договоренности, достигнутой в ходе этого телефонного разговора", - сказал источник.

Между тем, в Госдепартаменте США отклонили просьбу корреспондента АА прокомментировать ситуацию вокруг вывода американских подразделений из Сирии.

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Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.