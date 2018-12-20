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Порошенко уволил свою советницу Богомолец

Порошенко уволил свою советницу Богомолец

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко освободил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ Президента от 19 декабря.

Сейчас Ольга Богомолец возглавляет должность председателя Комиссии Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Она также является народным депутатом Верховной Рады.

Как сообщал УНН, народный депутат от БПП Ольга Богомолец получила 125,6 тыс. грн дохода от предоставления в аренду недвижимого имущества посольству США.

Источник: УНН
Теги: Президент, Ольга Богомолец, Петр Порошенко
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