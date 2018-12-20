Россия заключила военную доктрину союза с Беларусью

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал правовой информации России, где был опубликован соответствующий документ.

"Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства", - сообщается в опубликованном документе.

Российские издания, комментирующие этот документ, объясняют, что военная доктрина Союзного государства принята в соответствии с основными доктринами заключенными между РФ и Белоруссией в 2001 году. Новая редакция документа была принята российской стороной в 2014 году.

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Представитель Генерального штаба Беларуси Артем Буторин рассказал, что проект указанной доктрины Союзного государства будет представлен в союзную Раду министерств в 2018 году. По словам Буторина, военная доктрина призвана изображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всей Союзного государства.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предположил, что проект военной доктрины включать в повестку дня на предстоящем заседании Высшего госсовета Республики Беларусь и России.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко несколько дней назад провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященную, в частности, вопросу независимости в условиях давления со стороны России.

Напомним, Трехсторонняя телефона группа по урегулированию ситуации на Донбассе собралась на заседание в Минске.

Как сообщал УНН, ранее во время гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести.