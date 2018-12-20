Сегодня Международный день солидарности людей

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Международный день солидарности людей, установленный Генеральной ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 20 декабря, передает УНН.

"Будучи убежденной в том, что развитие культуры солидарности и поощрение концепции общей ответственности являются важными составляющими в борьбе за ликвидацию нищеты, Генеральная ассамблея постановила провозгласить 20 декабря каждого года Международным днем солидарности людей", - отметили в ООН.

Поэтому, как сообщается, этот День является:

Днем, когда мы празднуем наше единство в разнообразии;

Днем, когда мы напоминаем правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений;

Днем, который содействует повышению уровня информированности общественности о солидарности как одной из основополагающих ценностей;

Днем, когда мы обсуждаем пути содействия укреплению солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, в том числе ликвидацию нищеты;

Днем действий в защиту новых инициатив, касающихся искоренения нищеты.

Генассамблея ООН в своей резолюции 60/209 отметила, что одной из фундаментальных и универсальных ценностей, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке, является солидарность.

В 2015 году мировые лидеры приняли цели в области устойчивого развития, которые пришли на смену целям развития тысячелетия. Цели в области устойчивого развития представляют собой новую всеохватную повестку дня в области развития, основными задачами которой являются искоренение нищеты, защита планеты и обеспечение достойной жизни для всех.

Новая повестка дня прежде всего учитывает интересы людей, опирается на нормы в области прав человека и предполагает активизацию глобального партнерства.