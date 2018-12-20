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Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Виктор Янукович

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Швейцария продлила на год замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством Шейцарии в Украине, передает УНН.

"19 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов изгнанного президента Украины Виктора Януковича и его окружения", - сообщили в посольстве.

В швейцарськом дипведомстве также отметили, что целью такого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Напомним, посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии.

Как сообщал УНН, ранее Швейцария по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовала имущество банкира беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, Швейцария, активы
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