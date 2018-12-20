Посла Польши в Украине уволили с должности

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Посол Польши в Украине Ян Пекло будет уволен с должности 31 января 2019 года. Об этом говорится в постановлении президента Польши Анджея Дуды от 4 декабря, опубликованном 19 декабря в польском правительственном вестнике "Польский монитор", передает УНН.

"На основании статьи 133 Конституции Республики Польша от 2 апреля 1997 года, я увольняю господина Яна Пекло от 31 января 2019 года с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине", - говорится в документе.

Решение об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецького.



Как отметил глава кабинета президента Кшиштоф Щерський Польскому радио, увольнение посла, что произошло на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".

"Планируется повышение ранга представительства Польши в Киеве; надеюсь, что украинская сторона быстро примет преемника и тогда это изменение будет плавным", - добавил он.

Как сообщал УНН, накануне Босния и Герцеговина отправили в отставку более 20 послов, в том числе и из Украины.

Кроме того, в Украине изменится посол Японии.