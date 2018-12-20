Украина продвинулась в переговорах с Британией по торговле после Brexit

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина и Великобритания перешли от консультаций к стадии технологических и законодательных встреч в вопросе торговли между странами на переходный период после Brexit. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

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"Великобритания и Украина от консультаций перешли на соответствующую стадию технологических, технических и законодательных встреч относительно переходного периода. И сегодня мы понимаем, что в сфере международной торговли ввести институт торговых представителей в иностранных дипломатических учреждениях, институт торгового представителя. Как инструмент представительства экономических интересов - это очень важно", - подчеркнул он.

Добавим, в октябре Украина и Великобритания находились в процессе неформальных консультаций относительно торговых отношений после завершения Brexit.

Напомним, ранее Кубив заявил, что уровень либерализации торговли с Британией должен быть не ниже, чем в пределах СА с ЕС.