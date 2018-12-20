ЕБРР и IFC должны войти в капитал двух госбанков - меморандум с МВФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Меморандум МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы предусматривает усиление управления и прозрачности в государственных банках Украины, в частности, вхождение ЕБРР и Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал "Ощадбанка" и "Укргазбанка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Усиление управления и прозрачности в государственных банков: вхождение ЕБРР и IFC в капитал "Ощадбанка" и "Укргазбанка", - говорится в обнародованных правительством ключевых пунктах Меморандума.

Меморандум МВФ предусматривает также назначение независимых наблюдательных советов в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" до конца марта 2019 года. К концу апреля 2019 года Минфин также должен подписать меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков, отметили в МВФ.

Добавим, Минфин и IFC подписали меморандум о поддержке приватизации "Укргазбанка" в ноябре 2017 года. В Минфине заявили, что Международная финансовая корпорация может войти в капитал "Укргазбанка" до конца года.

Напомним, IFC готова помочь Украине в решении проблемы неработающих кредитов в государственных банках.

Как сообщал УНН, Меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный Советом директоров МВФ 18 декабря 2018 года, содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украины в течение действия программы в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей.