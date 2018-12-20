Рада запретила УПЦ МП называться украинской

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. "За" соответствующий документ проголосовали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект вносит изменения в ст.12 ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно им, религиозная организация, которая имеет свой центр в другой стране, не может называться украинской.

Представляя законопроект с трибуны парламента, один из его инициаторов, народный депутат Украины Александр Бригинец отметил, что после принятия документа Украинская православная церковь Московского патриархата не сможет так называться.

"Церкви предлагается самой переименовать себя и дать себе название. Какие могут быть варианты. Церковь может выбрать себе любой вариант, допустим: Российская православная церковь в Украине, Российская православная церковь в Харькове, Российская православная церковь в Киеве. Это ее право, они могут при регистрации выбрать", - сказал Бригинец.

Напомним, верующие УПЦ МП вышли под ВР из-за переименования церкви в "российскую".