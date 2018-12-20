Крылатая ракета "Нептун" поразила цель с 280 км

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины успешно испытали отечественную противокорабельную крылатую ракету "Нептун". Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, передает корреспондент УНН.

"По моему поручению были успешно проведены испытания отечественной противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Могу уже сейчас сказать, что цель была поражена на расстоянии 280 км", - отметил Президент.

Кроме того, по словам Президента, были отработаны системы береговой охраны модернизированного ракетного комплекса.

Напомним, до конца декабря 2018 года, как ожидается, будет заключен контракт для создания производственных мощностей по производству крылатой ракеты "Нептун".

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет защищать побережье морей ракетами, способными уничтожить Керченский мост.