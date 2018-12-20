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Порошенко: армия в любой момент готова дать ответ на провокацию РФ

Порошенко: армия в любой момент готова дать ответ на провокацию РФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сейчас украинские Вооруженные силы в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия Российской Федерации. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, передает корреспондент УНН.

"Военное положение мы вводили для того, чтобы агрессор заплатил гораздо большую цену, если примет безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства. Подчеркиваю, что сейчас в результате тех действий, которые были применены (введение военного положения - ред.), наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", - сказал Президент.

Он выразил благодарность воинам 72-й механизированной бригады, которые надежно удерживают позиции, защищая Украину от российских захватчиков.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Петр Порошенко
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