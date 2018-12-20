ЦИК просит у ОГА на Донбассе вывод о возможности проведения выборов Президента

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия обратится в Донецкую и Луганскую областях с просьбой дать заключение о возможности организации подготовки и проведения выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Такое решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

"Мы обращаемся к областные государственные администрации с тем, чтобы они предоставили четкие выводы, где будут проходить выборы на этих территориях, и на этом основании мы могли принять окончательное решение по этим вопросам", - пояснил член ЦИК Михаил Вербенский во время заседания Комиссии.

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Члены ЦИК приняли проект решения единогласно.

Напомним, ЦИК подготовила 665 УИК для проведения местных выборов.