Рада хочет разрешить государственным заказчикам осуществлять военные закупки по импорту

Киев. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 9122 относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. “За” соответствующее решение проголосовало 234 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Напомним, 20 июня Кабмин одобрил стратегию развития ОПК до 2028 года. Отметим, что на оборону в Украине в 2019 году выделено 212 млрд грн, что составляет более 5% ВВП.

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Ранее Счетная палата Украины обнаружила финансовые нарушения в Минобороны.

Как сообщал УНН, 6 декабря Верховная Рада Украины продлила на полгода работу Временной следственной комиссии по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 1991 по 2018 годы.