Президентские выборы-2019: когда кандидаты смогут подать документы

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Выдвижение кандидатов на пост Президента Украины начнется с 31 декабря 2018 года и продлится до 3 февраля 2019 года включительно. Об этом говорится в утвержденном ЦИК календарному плане основных оранизацийних мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, передает корреспондент УНН.

Согласно утвержденному плану, начало вибочого процесса очередных выборов Президента начнется 31 декабря этого года.

Также с 31 декабря и по 3 февраля 2019 года начнется выдвижение кандидатов на пост главы государства. В этот период можно будет или кандидату или уполномоченному представителю партии подать документы в ЦИК для регистрации кандидата на пост Президента.

При этом, согласно календарному плану, ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата на пост главы государства или об отказе в регистрации в течение пяти дней со дня принятия документов.

Кроме того, после того, какая кандидат в президенты будет зарегистрирован Комиссией, то не позднее трех дней ему должны выдать удостоверение кандидата на на пост Президента.

Напомним, ЦИК утвердила календарный план подготовки к проведению выборов Президента.