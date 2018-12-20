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В УПЦ МП призвали Порошенко ветировать закон о переименовании

В УПЦ МП призвали Порошенко ветировать закон о переименовании

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата обратилась к Президенту Украины Петра Порошенко с призывом применить право вето к закону №5309, который запрещает УПЦ МП называться украинской. Об этом говорится в заявлении юридического отдела, обнародованном на сайте УПЦ МП, передает УНН.

В юридическом отделе напомнили, что закон обязывает религиозные организации, имеющие свой центр в другой страны, в своем названии отображать принадлежность к религиозной организации или объединения, в которую они входят, путем обязательного воспроизведения в названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов “в Украине” и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации.

“В связи с этим заявляем, что принятый сегодня законопроект №5309 нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви, а также не соответствует Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод”, - говорится в заявлении.

В УПЦ МП заявили, что Украина является светским государством, делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений. А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению наименования, по мнению УПЦ МП, является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к “непредсказуемым последствиям в обществе”.

“Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето”, - говорится в заявлении.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. “За” соответствующий документ проголосовали 240 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, УПЦ МП, Президент
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