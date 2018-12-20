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ВР не смогла отсрочить запуск трансплантологии

ВР не смогла отсрочить запуск трансплантологии

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть на своем заседании в четверг законопроект №9284 об отсрочке полноценного запуска трансплантации органов в Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Соответствующий законопроект был внесен в повестку дня ВР, однако депутаты не успели его рассмотреть. После рассмотрения законопроекта о предоставлении государственной поддержки производителям электрической энергии из возобновляемых источников глава ВРУ Андрей Парубий предложил рассмотреть законопроект о трансплантологии. Поскольку на тот момент в сессионном зале осталось меньше половины народных избранников, спикер решил не ставить этот вопрос на рассмотрение и закрыл пленарное заседание.

Отметим, документ может попасть на рассмотрение в пятницу, 21 декабря.

Как сообщал УНН, если народные избранники не проголосуют за этот законопроект до конца недели, то любая трансплантация в Украине будет прекращена.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, трансплантация
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