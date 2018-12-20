Путин заявил о мотиве Варфоломея "покорить" украинское православие

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин считает, что решение Константинопольского патриархата о создании новой церкви в Украине имеет целью получение дополнительного дохода. Об этом он заявил в четверг во время ежегодной большой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от Константинопольского патриархата. Там и назначения, и деньги, самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея (патриарха Константинопольского — ред.) — покорить эту территорию, а там еще и разрабатывать”, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Президент также выразил обеспокоенность “передела” религиозной собственности в Украине, который может приобрести “кровавый характер”.

“Меня больше беспокоит, что за этим безусловно начнется передел собственности... Не дай Бог этого дойдет, очень бы не хотелось”, — сказал Путин.

“Опасность этого передела, конечно, существует”, — добавил он.

По мнению главы РФ, каноническая Украинская православная церковь всегда была и остается полностью самостоятельной и независимой от России.

“Обратите внимание, Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью независимой. Это, фактически, полностью независимая церковь. Она делала все самостоятельно, в том числе, выбирала иерархов. Единственная связь была — духовная, упоминали в проповедях имя патриарха Московского и всея Руси. Все! А сейчас, посмотрите, какая зависимость наступает от Константинопольского патриархата”, - заявил Путин.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Ватикане сообщили об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ, а это фактически является знаком того, что эта Церковь приобретает для Ватикана субъектности — болезненная новость для Московской патриархии.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утверждено устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.