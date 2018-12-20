Нардепы дали старт переходу Украины на "зеленые" аукционы

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №8449 по обеспечению конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. "За" соответствующее решение проголосовало 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Документ предусматривает предоставление государственной поддержки производителям электрической энергии из возобновляемых источников энергии на конкурсной основе, путем введения аукционов и тендеров. В частности, государственная поддержка заключается в гарантированном выкупе у производителей всего объема отпущенной электрической энергии и компенсации разницы в цене электроэнергии.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект позволит создать законодательную основу для внедрения конкурентных принципов для предоставления государственной поддержки объектам возобновляемой энергетики.

Напомним, возобновляемая энергетика в Украине за четыре года получила инвестиций на сумму почти 1,5 мрд евро.