Посольство США призвало Россию освободить активиста Бекирова

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве призвало Российскую Федерацию освободить из-под стражи незаконно удерживаемого крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу посольства США в Twitter.

“Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно”, - говорится в сообщении.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

Как сообщал УНН, больному сахарным диабетом крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, которого задержали российские правоохранители на въезде в оккупированный Крым, не оказывают медицинскую помощь со дня ареста — 13 декабря.